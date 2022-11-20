На Украине пообещали изучить видео с убийством российских пленных в Макеевке

Власти Украины изучат видеозапись с убийством пленных российских военных, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заверила она CNBC в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе.

При этом Стефанишина считает «очень маловероятным», что обнародованные кадры подтверждают обвинения Москвы в адрес Киева.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских солдат, сдавшихся в плен ВСУ. На первом видео несколько солдат, предположительно бойцов ВС РФ, выходят из здания и ложатся в шеренгу лицом к земле. На этом съемка резко обрывается. На втором, снятом с воздуха, солдаты лежат уже без движения с окровавленными головами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры