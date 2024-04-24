В США подтвердили размещение военной техники для ВСУ в Европе

По ее словам, это было нужно для того, чтобы ускорить передачу украинским войскам «крайне необходимых предметов снабжения».

Сахин добавила, что помощь Вашингтона крайне важна для Киева. Она подчеркнула, что украинские войска выпускают один снаряд на каждые пять, выпускаемые Вооруженными силами России.

Ранее Минобороны сообщило, что захваченную технику украинской армии, в том числе и западного производства, продемонстрируют на Поклонной горе в Москве 1 мая.

