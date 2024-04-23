Шанс для Зеленского: США и Великобритания передадут Украине ATACMS и Storm Shadow

В свою очередь Зеленский заявил, что в пакет новых вооружений войдут дальнобойные ракеты ATACMS, и поблагодарил Байдена «за неослабевающую поддержку».

Отмечается, что стоимость нового пакета помощи Киеву — почти $61 млрд. В частности, уточнило издание Politico, в него войдут необходимые ВСУ боеприпасы для артиллерии и средства ПВО. Газета подчеркнула, что большая часть боеприпасов и оружия уже находится на складах европейских государств и готова к отправке на Украину. По оценке издания The Times, оружие может быть передано Киеву в течение ближайших дней. Уточняется, что Украина обозначила приоритетное вооружение — зенитно-ракетные комплексы.

Тем временем глава сенатского комитета по разведке и сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS назвал более конкретные сроки — конец текущей недели. Он подчеркнул, что это произойдет после того, как Байден убедится, что конгресс выполнит свою работу, и подпишет соответствующий закон. Сенатор подчеркнул, что рассчитывает на готовность администрации президента подготовить или предоставить ATACMS.

На фоне поддержки США Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что хоть ВСУ и готовится к крупному российскому наступлению, но благодаря помощи Вашингтона у Киева появился шанс на победу.

Украинский лидер добавил, что поддержка США — сигнал России о том, что Вашингтон останется с Украиной. Он также призвал как можно быстрее принять законопроект в Сенате и приступить к фактической передаче вооружений.

КАК НИ ПОМОГАЙ, А ТАКТИКА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Впрочем, несмотря на столь щедрую помощь со стороны Вашингтона, тактика ВСУ после этого не изменится, заявил военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с Lenta.ru.

«Все дело в ресурсах — чтобы кто-то мог пользоваться этими деньгами, стрелять из пушек, ездить на танке, стрелять из автомата, должны быть люди», — отметил он.

Убежден в том, что поддержка Украины со стороны США не помешает российской армии выполнять поставленные задачи и укреплять позиции, и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает LIFE.ru.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Петр Колчин. В интервью Pravda.Ru он заявил, что заявления Киева о наступательных действиях имеют сугубо имиджевый характер, поскольку инициатива на фронте находится целиком под контролем России. При этом, отметил он, помощь США поможет лишь поддержать киевскую верхушку, основное занятие которой, по словам Колчина, — «распил» перечисленных средств.

НЕ ТАК СТРАШЕН ATACMS…

В свою очередь член Совета Федерации от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что дополнительная военная помощь со стороны Вашингтона может сподвигнуть Киев на обострение обстановки и активизацию боевых действий в попытке вернуть утраченные позиции. Впрочем, отметил он, российская армия готова к атакам со стороны ВСУ.

Тем временем военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале назвал ATACMS, которые входят в пакет помощи США, серьезным оружием, однако не таким опасным, как немецкие дальнобойные ракеты Taurus KEPD и британские ракеты Storm Shadow и их французский вариант SCALP-EG, которые превосходят ATACMS по дальности.

«С ATACMS и “Химарями” (РСЗО M142 HIMARS) бороться мы научились. Сбиваем и Storm Shadow, не все, но сбиваем», — заверил военкор.