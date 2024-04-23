Шанс для Зеленского: США и Великобритания передадут Украине ATACMS и Storm Shadow
Новый пакет помощи со стороны Вашингтона не поможет Украине добиться успеха на фронте, поскольку российские войска полностью контролируют обстановку в зоне СВО, убеждены в России.
Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «быстрый и мощный» пакет помощи для Киева, который он подпишет, как только получит одобрение Сената. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Также во время беседы президент США отметил «неизменную приверженность» Вашингтона поддержке Киева в «защите свободы Украины от российской агрессии», сообщил Белый дом. Байден добавил, что поддержка США поможет Украине сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру после атак со стороны России и поддержать украинские реформы «на пути евроатлантической интеграции».
В свою очередь Зеленский заявил, что в пакет новых вооружений войдут дальнобойные ракеты ATACMS, и поблагодарил Байдена «за неослабевающую поддержку».
Отмечается, что стоимость нового пакета помощи Киеву — почти $61 млрд. В частности, уточнило издание Politico, в него войдут необходимые ВСУ боеприпасы для артиллерии и средства ПВО. Газета подчеркнула, что большая часть боеприпасов и оружия уже находится на складах европейских государств и готова к отправке на Украину. По оценке издания The Times, оружие может быть передано Киеву в течение ближайших дней. Уточняется, что Украина обозначила приоритетное вооружение — зенитно-ракетные комплексы.
Тем временем глава сенатского комитета по разведке и сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS назвал более конкретные сроки — конец текущей недели. Он подчеркнул, что это произойдет после того, как Байден убедится, что конгресс выполнит свою работу, и подпишет соответствующий закон. Сенатор подчеркнул, что рассчитывает на готовность администрации президента подготовить или предоставить ATACMS.
На фоне поддержки США Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что хоть ВСУ и готовится к крупному российскому наступлению, но благодаря помощи Вашингтона у Киева появился шанс на победу.
Украинский лидер добавил, что поддержка США — сигнал России о том, что Вашингтон останется с Украиной. Он также призвал как можно быстрее принять законопроект в Сенате и приступить к фактической передаче вооружений.
КАК НИ ПОМОГАЙ, А ТАКТИКА НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Впрочем, несмотря на столь щедрую помощь со стороны Вашингтона, тактика ВСУ после этого не изменится, заявил военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с Lenta.ru.
«Все дело в ресурсах — чтобы кто-то мог пользоваться этими деньгами, стрелять из пушек, ездить на танке, стрелять из автомата, должны быть люди», — отметил он.
Убежден в том, что поддержка Украины со стороны США не помешает российской армии выполнять поставленные задачи и укреплять позиции, и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает LIFE.ru.
Схожей позиции придерживается и военный эксперт Петр Колчин. В интервью Pravda.Ru он заявил, что заявления Киева о наступательных действиях имеют сугубо имиджевый характер, поскольку инициатива на фронте находится целиком под контролем России. При этом, отметил он, помощь США поможет лишь поддержать киевскую верхушку, основное занятие которой, по словам Колчина, — «распил» перечисленных средств.
НЕ ТАК СТРАШЕН ATACMS…
В свою очередь член Совета Федерации от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что дополнительная военная помощь со стороны Вашингтона может сподвигнуть Киев на обострение обстановки и активизацию боевых действий в попытке вернуть утраченные позиции. Впрочем, отметил он, российская армия готова к атакам со стороны ВСУ.
Тем временем военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале назвал ATACMS, которые входят в пакет помощи США, серьезным оружием, однако не таким опасным, как немецкие дальнобойные ракеты Taurus KEPD и британские ракеты Storm Shadow и их французский вариант SCALP-EG, которые превосходят ATACMS по дальности.
«С ATACMS и “Химарями” (РСЗО M142 HIMARS) бороться мы научились. Сбиваем и Storm Shadow, не все, но сбиваем», — заверил военкор.
… КАК ПОМОЩЬ ОТ ЛОНДОНА
Впрочем, украинцы могут рассчитывать на помощь не только от США, но и от Великобритании. Так, сообщается, что премьер-министр страны Риши Сунак в ходе визита в Польшу 23 апреля объявит о новом пакете помощи Киеву, правда, на куда более скромные $617 млн.
По данным канцелярии премьер-министра, он будет включать в себя свыше 1600 ракет для нанесения ударов по позициям противника и для систем ПВО, а также крылатые ракеты Storm Shadow, 60 малых плавсредств (в том числе два типа десантных лодок), 160 БМП Husky, 162 бронемашины, 78 вездеходов и более 4 млн патронов.
Все это, по мнению Сунака, должно помочь Украине «дать решительный отпор России». Также премьер-министр Великобритании вновь заявил, что Россия «не остановится на границе с Польшей», если одержит верх в противостоянии с Украиной.
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