Трамп: Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной
Повторное выдвижение действующего американского президента Джо Байдена закончится плохо. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax.
Он отметил, что все может закончиться Третьей мировой войной. По словам Трампа, ему трудно поверить в повторное участие Байдена на выборах.
Ранее NBC сообщил, что порядка 70% поддерживающих Республиканскую партию американских избирателей выступают за выдвижение бывшего лидера США Дональда Трампа на пост президента на предстоящих в 2024 году выборах, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru