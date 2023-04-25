Трамп: Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной

Повторное выдвижение действующего американского президента Джо Байдена закончится плохо. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax.

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Он отметил, что все может закончиться Третьей мировой войной. По словам Трампа, ему трудно поверить в повторное участие Байдена на выборах.

Ранее NBC сообщил, что порядка 70% поддерживающих Республиканскую партию американских избирателей выступают за выдвижение бывшего лидера США Дональда Трампа на пост президента на предстоящих в 2024 году выборах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп

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