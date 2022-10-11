В США осудили решение Байдена финансово помогать Украине
Американский лидер Джо Байден финансово помогает Киеву, несмотря на внутренние нерешенные проблемы, сообщает РЕН ТВ» со ссылкой на заявление ветерана американской армии, политика из штата Калифорния Джеймса Брэдли.
По его словам, к концу этого года президент США передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому $100 млрд миллиардов из американского бюджета. «Тем временем наша собственная граница находится в опасности», — заявил Бредли.
Он поинтересовался, действительно ли Байден стоит во главе своей страны.
Как сообщил президент США Джо Байден, западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его словам, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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