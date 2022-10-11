В США осудили решение Байдена финансово помогать Украине

По его словам, к концу этого года президент США передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому $100 млрд миллиардов из американского бюджета. «Тем временем наша собственная граница находится в опасности», — заявил Бредли.

Он поинтересовался, действительно ли Байден стоит во главе своей страны.

Как сообщил президент США Джо Байден, западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его словам, США и Запад настроены на то, чтобы «привлечь к ответственности» Россию и президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

