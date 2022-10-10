Байден пообещал Зеленскому предоставить системы ПВО
Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить системы противоракетной обороны. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.
Также Байден подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину.
Кроме того, американский лидер выступил с осуждением ракетных ударов РФ по территории Украины.
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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