Байден пообещал Зеленскому предоставить системы ПВО

Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить системы противоракетной обороны. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Зеленский заявил о 12 погибших при ударах на Украине

Также Байден подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину.

Кроме того, американский лидер выступил с осуждением ракетных ударов РФ по территории Украины.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры