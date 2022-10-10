Байден пообещал Зеленскому предоставить системы ПВО

Также Байден подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину.

Кроме того, американский лидер выступил с осуждением ракетных ударов РФ по территории Украины.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

