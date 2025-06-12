Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем

Комментируя намеченную на 14 июня протестную акцию «Никаких королей», он указал, что так можно поступить, если толпа протестующих окружит автомобиль гражданина.

«Если вы уедете и собьёте одного из этих людей, это их вина, что они на вас напали», - сказал Десантис.

Позже в управлении губернатора указали, что насилие во Флориде не допускается и жители «имеют право защищать себя и свои семьи».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал незаконным решение президента США Дональда Трампа разместить войска в округе Лос-Анджелес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

