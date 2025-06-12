Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем
Передвигающиеся на автомобилях жители Флориды имеют право сбивать протестующих ради своей безопасности. Об этом в эфире ток-шоу «Отчет Рубина» (The Rubin Report) заявил губернатор штата Рон Десантис.
Комментируя намеченную на 14 июня протестную акцию «Никаких королей», он указал, что так можно поступить, если толпа протестующих окружит автомобиль гражданина.
«Если вы уедете и собьёте одного из этих людей, это их вина, что они на вас напали», - сказал Десантис.
Позже в управлении губернатора указали, что насилие во Флориде не допускается и жители «имеют право защищать себя и свои семьи».
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал незаконным решение президента США Дональда Трампа разместить войска в округе Лос-Анджелес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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