Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Беспорядки в Лос-Анджелесе финансируются со стороны и организованы профессионалами, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил во время выступления на военной базе Форт-Брэгг.

По словам главы государства, происходящее в Калифорнии - «полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и национальный суверенитет», которое осуществляют мятежники с иностранными флагами для «продолжения иностранного вторжения» в США.

«Мы не позволим этому случиться... Эти ребята являются профессионалами, они не любители... Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через [генерального прокурора США] Пэм Бонди и минюст, кто это», - заявил Трамп.

Между тем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в связи с протестами и беспорядками, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00, пишет Ura.ru.

