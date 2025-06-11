Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
Беспорядки в Лос-Анджелесе финансируются со стороны и организованы профессионалами, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил во время выступления на военной базе Форт-Брэгг.
По словам главы государства, происходящее в Калифорнии - «полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и национальный суверенитет», которое осуществляют мятежники с иностранными флагами для «продолжения иностранного вторжения» в США.
«Мы не позволим этому случиться... Эти ребята являются профессионалами, они не любители... Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через [генерального прокурора США] Пэм Бонди и минюст, кто это», - заявил Трамп.
Между тем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в связи с протестами и беспорядками, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00, пишет Ura.ru.
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