В США объяснили, зачем нужна демилитаризация Украины

По его словам, речь идет исключительно о разгоне армии, которая выполняет поручения Североатлантического альянса. Эксперт напомнил, что с 2015 года НАТО проводило многочисленные учения, в ходе которых военных Украины рассматривали, как «приложение к натовским войскам».

«Россия увидела в этом угрозу. Так что демилитаризация означает демонтаж связанной с НАТО инфраструктуры, а также организаций», — считает бывший разведчик.

По его словам, Москва сначала пыталась сделать это мирным путем, но подобный подход не сработал. В итоге было решено действовать по военному сценарию, который сейчас и реализуется.

Специальная военная операция на Украине идет по плану, она будет продолжаться до достижения поставленных целей, после чего страна должна стать нейтральной и быть нормальным соседом России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

