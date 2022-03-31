В США объяснили, зачем нужна демилитаризация Украины
Под демилитаризацией не следует понимать фактическое уничтожение украинской армии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
По его словам, речь идет исключительно о разгоне армии, которая выполняет поручения Североатлантического альянса. Эксперт напомнил, что с 2015 года НАТО проводило многочисленные учения, в ходе которых военных Украины рассматривали, как «приложение к натовским войскам».
«Россия увидела в этом угрозу. Так что демилитаризация означает демонтаж связанной с НАТО инфраструктуры, а также организаций», — считает бывший разведчик.
По его словам, Москва сначала пыталась сделать это мирным путем, но подобный подход не сработал. В итоге было решено действовать по военному сценарию, который сейчас и реализуется.
Специальная военная операция на Украине идет по плану, она будет продолжаться до достижения поставленных целей, после чего страна должна стать нейтральной и быть нормальным соседом России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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