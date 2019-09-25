В США обеспокоились публикацией разговора Трампа с Зеленским

Между тем, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что на 100% возражает против публикации расшифровки разговора Трампа с Зеленским.

«У зарубежных лидеров должна быть возможность говорить с нашим президентом конфиденциально. Это будет очень ужасным прецедентом», — цитирует спецкор НСН экс-посла.

В свою очередь, сенатор Линдзи Грэм заявил, что публикация расшифровки будет «историческим событием». В то же время госсекретарь США Майк Помпео отметил, что обнародование частных разговоров лидеров государств может быть уместным только в «самых экстремальных обстоятельств».

Напомним, что по данным американских СМИ, в ходе телефонного разговора с Зеленским в июле президент США давил на коллегу и требовал возбудить дело в отношении в отношении Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа.

