В США обеспокоились публикацией разговора Трампа с Зеленским
Обнародование записи телефонного разговора двух лидеров ставит под сомнение конфиденциальность будущих звонков президента США, пишет WSJ. Подробнее в материале НСН.
Решение президента США Дональда Трампа опубликовать расшифровку своего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским вызвало в Штатах тревогу по поводу его влияния на будущие разговоры с мировыми лидерами, которые должны быть конфиденциальными, пишет The Wall Street Journal.
«Дипломатия и так достаточно тяжела без публичности. Есть вещи, которые вы можете сказать наедине, и никогда не захотите, чтобы они стали достоянием общественности. В любом случае, это неудачный прецедент. Это, очевидно, будет иметь пугающий эффект », — цитирует спецкор НСН мнение президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса, высказанное в беседе с WSJ.
Между тем, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что на 100% возражает против публикации расшифровки разговора Трампа с Зеленским.
«У зарубежных лидеров должна быть возможность говорить с нашим президентом конфиденциально. Это будет очень ужасным прецедентом», — цитирует спецкор НСН экс-посла.
В свою очередь, сенатор Линдзи Грэм заявил, что публикация расшифровки будет «историческим событием». В то же время госсекретарь США Майк Помпео отметил, что обнародование частных разговоров лидеров государств может быть уместным только в «самых экстремальных обстоятельств».
Напомним, что по данным американских СМИ, в ходе телефонного разговора с Зеленским в июле президент США давил на коллегу и требовал возбудить дело в отношении в отношении Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа.
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