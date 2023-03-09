В США назвали ядерный арсенал России наиболее мощным и крупным в мире

Отмечается, что Россия продолжает модернизацию и расширение своих возможностей. Кроме того, Москва модернизирует ракеты большой дальности и их подводные системы доставки, способные сегодня обходить американские системы ПРО. Также происходит рост и совершенствование нестратегического вооружения. Оно способно нести как ядерный, так и не ядерный заряд, подчеркнули авторы отчета.

Также сообщается, что Москва несет самую крупную киберугрозу для США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США основным источником ядерной угрозы.

