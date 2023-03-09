В США назвали ядерный арсенал России наиболее мощным и крупным в мире
Россия сегодня имеет наиболее мощный и крупный ядерный арсенал среди всех стран мира. Об этом заявили авторы ежегодного отчета «О мировых угрозах» США, опубликованного на портале аппарата главы Нацразведки США Эврил Хейнс. Он был размещен на фоне слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
Отмечается, что Россия продолжает модернизацию и расширение своих возможностей. Кроме того, Москва модернизирует ракеты большой дальности и их подводные системы доставки, способные сегодня обходить американские системы ПРО. Также происходит рост и совершенствование нестратегического вооружения. Оно способно нести как ядерный, так и не ядерный заряд, подчеркнули авторы отчета.
Также сообщается, что Москва несет самую крупную киберугрозу для США.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США основным источником ядерной угрозы.
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