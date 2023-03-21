В США назвали успешной модернизацию российских танков Т-62М

Улучшенная модификация среднего танка Т-62М, применяемого российскими войсками в ходе спецоперации, получила новый тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02. Оснащение российской техники лучше, чем у большей части украинского оружия. Об этом сообщило американское издание Military Watch.

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По словам авторов издания, несмотря на то, что прицел был разработан в 1980-е годы, он обеспечивает российской армии куда большую осведомленность о ситуации, чем большинство украинской техники или базовые Т-62М.

Отмечается, что прицел позволяет находить ночью цели на расстоянии до двух километров. По данным издания, большая часть техники ВСУ эксплуатируется без тепловизоров, а ряд танков, включая Challenger 2, оборудованы тепловизорами первого поколения.

Ранее российские военные во время боевых действий в районе Марьинки в ДНР уничтожили технику противника с помощью самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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