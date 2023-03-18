Беспилотник «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО RM-70 на Авдеевском направлении

Дрон-камикадзе «Ланцет» точным ударом уничтожил на Авдеевском направлении используемую ВСУ реактивную систему залпового огня RM-70 производства Чехословакии. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Как отметили в военном ведомстве, расчеты беспилотников обнаружили РСЗО и атаковали технику высокоточным барражирующим боеприпасом.

«Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА», — указано в сообщении.

На обнародованных Минобороны кадрах видно, как по стоящей в поле RM-70 наносит удар «Ланцет», попадая в центр пакета направляющих со снарядами. От взрыва РСЗО разлетается на части.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияБеспилотникиМинобороны РФ

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