Беспилотник «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО RM-70 на Авдеевском направлении
Дрон-камикадзе «Ланцет» точным ударом уничтожил на Авдеевском направлении используемую ВСУ реактивную систему залпового огня RM-70 производства Чехословакии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, расчеты беспилотников обнаружили РСЗО и атаковали технику высокоточным барражирующим боеприпасом.
«Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА», — указано в сообщении.
На обнародованных Минобороны кадрах видно, как по стоящей в поле RM-70 наносит удар «Ланцет», попадая в центр пакета направляющих со снарядами. От взрыва РСЗО разлетается на части.
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