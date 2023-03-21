Российская армия уничтожила украинскую технику в ДНР ракетой «Атака»

Российские военные во время боевых действий в районе Марьинки в Донецкой народной республике уничтожили технику противника с помощью самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С». Об этом сообщил командир противотанковой тактической группы с позывным «Байкал» в беседе с РИА Новости.

Российские силы уничтожили 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

Как отметил военнослужащий, «Штурм-С» ведет разведку целей и наблюдение, выявляя и поражая украинскую технику, пишет RT. Расчет комплекса должен не допустить прорыва танков противника в линию обороны.

По словам «Байкала», «Штурм-С» вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака». Дальность стрельбы снарядов составляет от 500 метров до пяти километров. Командир уточнил, что российские военные применили «Атаку».

Ранее силы РФ отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении, напоминает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДНРВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры