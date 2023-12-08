В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

В Белом доме заявили, что нуждаются в одобрении Конгрессом денег на поддержку Киева

По его словам, заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства. Проблема заключается в небольшом числе законодателей, которые не хотят выделять финансирование, отметил Кирби.

Также он заявил, что США не могут дать Украине гарантии относительно продолжения поставок оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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