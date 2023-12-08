В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине
8 декабря 202304:01
У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства. Проблема заключается в небольшом числе законодателей, которые не хотят выделять финансирование, отметил Кирби.
Также он заявил, что США не могут дать Украине гарантии относительно продолжения поставок оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru