В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

По его словам, заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства. Проблема заключается в небольшом числе законодателей, которые не хотят выделять финансирование, отметил Кирби.

Также он заявил, что США не могут дать Украине гарантии относительно продолжения поставок оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

