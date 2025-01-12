В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии

В США масштабные лесные пожары в штате Калифорния могли быть спровоцированы оборвавшимся проводом. Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на представителей коммунальной компании «Edison International».

Согласно информации организации, на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод. Однако представители компании добавили, что не могут точно указать, когда именно произошло повреждение кабеля: до или после начала пожаров в Лос-Анджелесе.