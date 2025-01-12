В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии
В США масштабные лесные пожары в штате Калифорния могли быть спровоцированы оборвавшимся проводом. Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на представителей коммунальной компании «Edison International».
Согласно информации организации, на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод. Однако представители компании добавили, что не могут точно указать, когда именно произошло повреждение кабеля: до или после начала пожаров в Лос-Анджелесе.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. По последним данным, число погибших от них в штате превысило 12 человек. Более 200 тысяч жителей округа были эвакуированы. Пламя уничтожило свыше 12 тысяч домов и строений, в том числе целые жилые кварталы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который мог спровоцировать пожар «Кеннет».
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