СМИ: В августе производство бензина в РФ снизилось почти на 20%

Поставки бензина на внутренний рынок России сократились почти на 20% в годовом исчислении за первые три недели августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Energy Aspects Ltd.

Переработка нефти в стране упала до одного из самых низких уровней за более чем два десятилетия — в среднем чуть более 3,8 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в летние месяцы, когда спрос традиционно растет из-за отпусков и сельхозработ, объем переработки составлял 5,3-5,5 млн баррелей в сутки.