СМИ: В августе производство бензина в РФ снизилось почти на 20%
Поставки бензина на внутренний рынок России сократились почти на 20% в годовом исчислении за первые три недели августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Energy Aspects Ltd.
Переработка нефти в стране упала до одного из самых низких уровней за более чем два десятилетия — в среднем чуть более 3,8 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в летние месяцы, когда спрос традиционно растет из-за отпусков и сельхозработ, объем переработки составлял 5,3-5,5 млн баррелей в сутки.
Производство дизельного топлива за тот же период сократилось более чем на 23%, однако его внутренние поставки снизились всего на 3% благодаря запрету на экспорт большинства видов, введенному летом, отмечает агентство.
В EA Analytics прогнозируют, что в сентябре переработка нефти на российских НПЗ немного вырастет и составит почти 4,2 млн баррелей в сутки.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН ранее заявил: несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц
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