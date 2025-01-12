Количество погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 13 человек

В США количество погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек, сообщает телеканал NBC News.

Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес

По мнению экспертов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. Пожары уничтожили более 10 тысяч строений в штате.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
ТЕГИ:СШАЛесные Пожары

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