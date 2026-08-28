В Приднестровье первые жители получили гражданство РФ в упрощенном порядке

Первые 40 жителей Приднестровья получили российские паспорта в рамках упрощенного порядка приема в гражданство. Об этом сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции, информирует ТАСС.

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По его словам, заявки на получение российского гражданства в упрощенном виде подали более 60 тысяч человек. В связи с большим количеством обращений запись в отдел консульского обслуживания временно приостановлена, отметил Красносельский. Он добавил, что желающих будет еще больше, однако граждане Молдавии воспользоваться новыми правилами не смогут.

В Приднестровье проживают почти 500 тысяч человек, из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство.

Указ об упрощенном порядке приема жителей региона в гражданство РФ подписал президент Владимир Путин в мае 2026 года в целях защиты прав и свобод человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:Гражданство РФПриднестровье

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