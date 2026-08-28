На Украине ввели лимиты на продажу товаров в супермаркетах
Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов «АТБ» с 28 августа ввела ограничения на продажу отдельных категорий товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию издания Telegraf.
Теперь в универсамах не будут отпускать некоторые позиции выше установленного лимита в одном чеке. Ограничения касаются круп, мясных и рыбных консервов, макаронных изделий, куриных яиц, выпечки и других товаров. Покупателям продают не более шести упаковок или одного килограмма продукции из перечня за один визит.
В сети пояснили, что в последнее время участились случаи оптовых закупок для дальнейшей перепродажи. Из официальной версии следует, что из-за низких цен недобросовестные покупатели создавали искусственный ажиотаж, хотя дефицита продукции на складах не наблюдается.
В первых числах августа, издание Hromadske отмечало волну обращений от жителей Украины, которые сталкивались с отсутствием определенных позиций на полках национальных ретейлеров.
Ранее украинский топливный рынок столкнулся с острым дефицитом бензина и дизельного топлива после введения новых европейских стандартов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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