На Украине ввели лимиты на продажу товаров в супермаркетах

Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов «АТБ» с 28 августа ввела ограничения на продажу отдельных категорий товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию издания Telegraf.

Теперь в универсамах не будут отпускать некоторые позиции выше установленного лимита в одном чеке. Ограничения касаются круп, мясных и рыбных консервов, макаронных изделий, куриных яиц, выпечки и других товаров. Покупателям продают не более шести упаковок или одного килограмма продукции из перечня за один визит.