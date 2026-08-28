Российским фигуристам усложнили путь к участию в Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU)внес коррективы в регламент допуска российских и белорусских спортсменов к участию в серии Гран-при. Об изменениях в правилах для атлетов с нейтральным статусом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

Согласно обновленным требованиям, для включения в список запасных фигуристам из России и Белоруссии необходимо сначала выступить на других соревнованиях под эгидой ISU, таких как турниры серии «Челленджер», и набрать минимальное количество баллов.