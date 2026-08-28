Российским фигуристам усложнили путь к участию в Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU)внес коррективы в регламент допуска российских и белорусских спортсменов к участию в серии Гран-при. Об изменениях в правилах для атлетов с нейтральным статусом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

Согласно обновленным требованиям, для включения в список запасных фигуристам из России и Белоруссии необходимо сначала выступить на других соревнованиях под эгидой ISU, таких как турниры серии «Челленджер», и набрать минимальное количество баллов.

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Таким образом, Аделии Петросян и Петру Гуменнику, принимавшим участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, также потребуется подтвердить свой уровень на дополнительных стартах.

Кроме того, организация отменила привилегию для призеров этапов Гран-при, которые ранее получали автоматическое право на участие во втором этапе серии. Нейтральный статус для допуска к международным стартам с сезона-2026/27 на данный момент предоставлен 75 российским фигуристам, включая Петросян и Гуменника.

Ранее стало известно, что сын Евгения Плющенко Александр выступит за Азербайджан на юниорском Гран-при ISU, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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