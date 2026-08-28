Организатор туров в Непал описала ситуацию после разрушительного наводнения
Организатор туристических программ по Непалу Анна Масляева поделилась подробностями о ситуации в стране после разрушительного наводнения и схода селя. В эксклюзивном комментарии aif.ru она отметила, что поддерживает постоянную связь с местными жителями и друзьями.
По словам собеседницы издания, никто из ее знакомых в результате стихийного бедствия не пострадал. Масляева рассказала, что сильнее всего переживала за непальскую семью из района Нувакот, который также серьезно пострадал от удара стихии. К счастью, их деревня расположена на возвышенности вдали от русла реки, поэтому все люди остались целы и невредимы.
Она подчеркнула, что профессиональное сообщество гидов и спасателей сейчас работает на пределе своих возможностей. Ее знакомые горные проводники активно участвуют в поисково-спасательных операциях в пострадавших регионах, а также занимаются сбором пожертвований для оказания помощи местным жителям.
Масляева также обратила внимание на то, что текущий сезон муссонов в Непале отличается крайне высокой опасностью. Из-за активного таяния снегов в горных массивах риск внезапных наводнений и масштабных оползней по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне.
Между тем министр финансов Непала оценил размер ущерба от наводнения в миллиарды долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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