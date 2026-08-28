Организатор туров в Непал описала ситуацию после разрушительного наводнения

Организатор туристических программ по Непалу Анна Масляева поделилась подробностями о ситуации в стране после разрушительного наводнения и схода селя. В эксклюзивном комментарии aif.ru она отметила, что поддерживает постоянную связь с местными жителями и друзьями.

По словам собеседницы издания, никто из ее знакомых в результате стихийного бедствия не пострадал. Масляева рассказала, что сильнее всего переживала за непальскую семью из района Нувакот, который также серьезно пострадал от удара стихии. К счастью, их деревня расположена на возвышенности вдали от русла реки, поэтому все люди остались целы и невредимы.