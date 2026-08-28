Михаил Швыдкой и Сергей Жуков презентовали новый мюзикл «Плакса»

В центре сюжета — 15-летняя москвичка Маша, которая после переезда в Новоморск находит любовь и призвание с помощью волшебной гитары. Главную роль исполняет 17-летняя актриса и певица Ника Жукова.

Сергей Жуков особо выделил темы, которые поднимает постановка: трудные отношения в школе, контакт между родителями и детьми. Он напомнил, что после выхода сериала на горячую линию проекта поступило более 140 тысяч обращений от подростков с проблемами, и это напрямую связано с семьей. Премьера мюзикла запланирована на 10 сентября.

Ранее Швыдкой подтвердил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

