Михаил Швыдкой и Сергей Жуков презентовали новый мюзикл «Плакса»
Презентация мюзикла «Плакса» режиссера Валерия Маркина по одноименному сериалу канала «СТС» состоялась на сцене Московского театра мюзикла. Постановку журналистам представили худрук театра Михаил Швыдкой и лидер группы «Руки вверх», продюсер и шоураннер проекта Сергей Жуков, сообщает ТАСС
Михаил Швыдкой признался, что поначалу опасался сотрудничества с коллективом Сергея Жукова. Но театр рискнул взяться за проект, потому что хотел предложить зрителям молодежный репертуар, отличающийся от традиционных постановок. Худрук добавил, что в этом году в Щукинском училище выпустился очередной курс под руководством арт-директора Марины Швыдкой, и молодым артистам была нужна подходящая площадка для дебюта.
В центре сюжета — 15-летняя москвичка Маша, которая после переезда в Новоморск находит любовь и призвание с помощью волшебной гитары. Главную роль исполняет 17-летняя актриса и певица Ника Жукова.
Сергей Жуков особо выделил темы, которые поднимает постановка: трудные отношения в школе, контакт между родителями и детьми. Он напомнил, что после выхода сериала на горячую линию проекта поступило более 140 тысяч обращений от подростков с проблемами, и это напрямую связано с семьей. Премьера мюзикла запланирована на 10 сентября.
Ранее Швыдкой подтвердил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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