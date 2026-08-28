Медведев признался, что с удовольствием «режет правду-матку» в соцсетях
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с удовольствием использует все многообразие русского языка в социальных сетях, не будучи скованным строгими формальностями. Выступая на Фестивале новых медиа, политик объяснил, почему ведет свои страницы без лишнего официоза, передает ТАСС.
Медведев отметил, что соцсети желательно вести на понятном всем языке, а для официальных сообщений у него достаточно совещаний и рабочих комментариев. Он подчеркнул, что у каждого политика есть свои ограничители: например, президент обязан излагать позицию страны четко, понятно и без эмоций.
Сам зампред Совбеза, находясь на высоких государственных постах, также старался строго придерживаться этого правила. Сейчас политик гораздо меньше связан протокольными рамками, что позволяет ему свободнее выражать свои мысли.
«А сейчас я гораздо меньше связан формальностями, поэтому могу резать правду-матку, используя русский язык во всем его многообразии, красоте, величии. Вот это я с удовольствием делаю», — заключил Медведев.
Выступая на Фестивале новых медиа, Медведев также подчеркнул, что в России нет никаких планов по новой мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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