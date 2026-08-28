Медведев признался, что с удовольствием «режет правду-матку» в соцсетях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с удовольствием использует все многообразие русского языка в социальных сетях, не будучи скованным строгими формальностями. Выступая на Фестивале новых медиа, политик объяснил, почему ведет свои страницы без лишнего официоза, передает ТАСС.

Медведев отметил, что соцсети желательно вести на понятном всем языке, а для официальных сообщений у него достаточно совещаний и рабочих комментариев. Он подчеркнул, что у каждого политика есть свои ограничители: например, президент обязан излагать позицию страны четко, понятно и без эмоций.