Правительство выбрало «Сбер» банком для спецсчетов релокантов

Правительство РФ назначило Сбербанк уполномоченной кредитной организацией для работы со специальными счетами граждан, уклоняющихся от отбывания наказания за рубежом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

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Документ вступает в силу со дня подписания 28 августа и развивает закон, утвержденный президентом Владимиром Путиным 4 августа. Согласно нововведениям, для находящихся за границей релокантов-нарушителей будут открываться особые рублевые счета, куда начнут поступать все их российские доходы. Реквизиты этих счетов станут доступны в специальном реестре Министерства юстиции.

Сам реестр ведомство запустило в тестовом режиме еще 25 августа. Попадание в этот список влечет за собой серьезные ограничения: фигурантам запрещено регистрировать автомобили, совершать сделки с недвижимостью, оформлять кредиты, а также получать статус ИП или самозанятого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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