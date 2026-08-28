Правительство выбрало «Сбер» банком для спецсчетов релокантов

Документ вступает в силу со дня подписания 28 августа и развивает закон, утвержденный президентом Владимиром Путиным 4 августа. Согласно нововведениям, для находящихся за границей релокантов-нарушителей будут открываться особые рублевые счета, куда начнут поступать все их российские доходы. Реквизиты этих счетов станут доступны в специальном реестре Министерства юстиции.

Сам реестр ведомство запустило в тестовом режиме еще 25 августа. Попадание в этот список влечет за собой серьезные ограничения: фигурантам запрещено регистрировать автомобили, совершать сделки с недвижимостью, оформлять кредиты, а также получать статус ИП или самозанятого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

