В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса

По его словам, эта версия реальна, но полной уверенности в этом нет.

Ранее ФБР США заявило, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане. Отмечается, что власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки.

При этом российский вирусолог указал на американский след в распространении коронавируса.

