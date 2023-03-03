В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса

Власти Соединенных Штатов не могут окончательно заявлять о лабораторном происхождении COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса

По его словам, эта версия реальна, но полной уверенности в этом нет.

Ранее ФБР США заявило, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане. Отмечается, что власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки.

При этом российский вирусолог указал на американский след в распространении коронавируса.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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