В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса
Власти Соединенных Штатов не могут окончательно заявлять о лабораторном происхождении COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
По его словам, эта версия реальна, но полной уверенности в этом нет.
Ранее ФБР США заявило, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане. Отмечается, что власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки.
При этом российский вирусолог указал на американский след в распространении коронавируса.
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