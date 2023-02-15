ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение приостановить расследование происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил международный научный журнал Nature.

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Отмечается, что организация отложила второй этап научного расследования происхождения COVID-19, потому что были появились проблемы, связанные с попытками проведения «важнейших исследований в Китае». Такую информацию подтвердила и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она отметила, что организация хотела вести работу поэтапно, однако «план изменился».

Ранее, 7 февраля, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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