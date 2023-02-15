ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение приостановить расследование происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил международный научный журнал Nature.
Отмечается, что организация отложила второй этап научного расследования происхождения COVID-19, потому что были появились проблемы, связанные с попытками проведения «важнейших исследований в Китае». Такую информацию подтвердила и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она отметила, что организация хотела вести работу поэтапно, однако «план изменился».
Ранее, 7 февраля, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru