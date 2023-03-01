Вирусолог указал на американский след в распространении коронавируса

Появление коронавируса могло быть связано с исследованиями, которые инициировали США, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью НСН.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19. По его словам, власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки и распространения коронавируса по всему миру. Чепурнов отметил, что доказать причастность Китая или другой страны к распространению вируса будет сложно.

«По той информации, которой я располагаю, появление этого вируса могло быть связано с теми исследованиями, которые инициировали американцы. Это их постоянные исследования, которые они проводили с 2002 года. Их сильно волновало, может ли появиться штамм более патогенный, прилипчивый к человеку. Потом появился запрет на проведение таких исследований в США, они начали это предлагать в виде грантов другим странам, в том числе, и в Китай. Есть информация, что в Америке уже осенью 2019 года были зафиксированы случаи заболевания среди людей», - рассказал Чепурнов.