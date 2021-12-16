В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson

Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний 15 декабря рассмотрит введение возможных ограничений на использование вакцины Johnson&Johnson от коронавируса из-за образования тромбов после прививки, пишет The Washington Post.

Глава компании Johnson&Johnson заявил, что прививку от COVID-19 придется делать ежегодно

Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они говорят о росте с апреля 2021 года числа случаев образования тромбов у людей, привитых этим препаратом, отмечает издание.

Ранее власти Словении приостановили применение вакцины Johnson&Johnson из-за смерти 20-летней девушки, заявил глава Минздрава страны Янез Поклукар.

Отмечается, что она умерла спустя менее чем две недели после вакцинации препаратом.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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