Словения приостановила применение вакцины Johnson&Johnson после смерти девушки

Местные СМИ писали о том, что девушка умерла от кровоизлияния в мозге и образовавшихся тромбов.

Ранее Минздрав России предложил ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины для клиник-участников Московского международного медицинского кластера.

