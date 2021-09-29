Словения приостановила применение вакцины Johnson&Johnson после смерти девушки
Власти Словении приостановили применение вакцины Johnson&Johnson из-за смерти 20-летней девушки, заявил глава Минздрава страны Янез Поклукар, сообщает издание The Slovenia Times.
Отмечается, что девушка умерла спустя менее чем две недели после вакцинации препаратом.
На данный момент выясняются обстоятельства смерти, расследование займет не меньше недели.
Местные СМИ писали о том, что девушка умерла от кровоизлияния в мозге и образовавшихся тромбов.
Ранее Минздрав России предложил ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины для клиник-участников Московского международного медицинского кластера.
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