В США могут ограничить авиасообщение из-за «омикрона»
Администрация президента США рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с рядом стран из-за распространения новой разновидности коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее власти ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. «Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран», — сказала Псаки.
Она отметила, что о новом штамме коронавируса многое остается неизвестно, и введенные ограничения на авиасообщение были призваны дать время ученым на проведение необходимых исследований и тестирований.
Как сообщалось, для всех прибывающих в страну администрация США готовит жесткие требования к тесту на коронавирус, он должен быть сделан за сутки до посадки на рейс.
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