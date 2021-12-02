В США могут ограничить авиасообщение из-за «омикрона»

Ранее власти ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. «Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран», — сказала Псаки.

Она отметила, что о новом штамме коронавируса многое остается неизвестно, и введенные ограничения на авиасообщение были призваны дать время ученым на проведение необходимых исследований и тестирований.

Как сообщалось, для всех прибывающих в страну администрация США готовит жесткие требования к тесту на коронавирус, он должен быть сделан за сутки до посадки на рейс.

