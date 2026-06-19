В Госдуме обвинили Зеленского в нечестной игре при обращении к лидеру Бразилии
Депутат Госдумы Александр Толмачев заподозрил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке использовать президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в собственных интересах. Своим мнением парламентарий поделился в комментарии изданию «Лента.ру».
Ранее стало известно, что Киев попросил бразильского лидера выступить посредником в переговорах с Москвой. По мнению Толмачева, Зеленский рассчитывает сыграть на доверительных отношениях Лулы да Силвы с Владимиром Путиным, однако ведет крайне нечестную игру и демонстрирует абсолютную недоговороспособность.
Парламентарий уверен, что вместо реальных шагов по урегулированию конфликта глава украинского режима предпочитает прятаться за чужими спинами и решать свои задачи чужими руками. При этом депутат выразил уверенность, что опытный бразильский политик легко распознает подобные манипуляции и не позволит собой воспользоваться.
Касаясь вопроса о приемлемости фигуры посредника для российской стороны, собеседник издания подчеркнул важность непредвзятости и искренности претендента на эту роль. Москва будет оценивать готовность кандидата к объективному и честному диалогу.
В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Луис Инасиу Лула да Силва - хорошая кандидатура на роль посредника на переговорах по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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