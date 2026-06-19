В Госдуме обвинили Зеленского в нечестной игре при обращении к лидеру Бразилии

Депутат Госдумы Александр Толмачев заподозрил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке использовать президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в собственных интересах. Своим мнением парламентарий поделился в комментарии изданию «Лента.ру».

Ранее стало известно, что Киев попросил бразильского лидера выступить посредником в переговорах с Москвой. По мнению Толмачева, Зеленский рассчитывает сыграть на доверительных отношениях Лулы да Силвы с Владимиром Путиным, однако ведет крайне нечестную игру и демонстрирует абсолютную недоговороспособность.

СМИ: Большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине

Парламентарий уверен, что вместо реальных шагов по урегулированию конфликта глава украинского режима предпочитает прятаться за чужими спинами и решать свои задачи чужими руками. При этом депутат выразил уверенность, что опытный бразильский политик легко распознает подобные манипуляции и не позволит собой воспользоваться.

Касаясь вопроса о приемлемости фигуры посредника для российской стороны, собеседник издания подчеркнул важность непредвзятости и искренности претендента на эту роль. Москва будет оценивать готовность кандидата к объективному и честному диалогу.

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Луис Инасиу Лула да Силва - хорошая кандидатура на роль посредника на переговорах по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияБразилияГосдумаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры