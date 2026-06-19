Парламентарий уверен, что вместо реальных шагов по урегулированию конфликта глава украинского режима предпочитает прятаться за чужими спинами и решать свои задачи чужими руками. При этом депутат выразил уверенность, что опытный бразильский политик легко распознает подобные манипуляции и не позволит собой воспользоваться.

Касаясь вопроса о приемлемости фигуры посредника для российской стороны, собеседник издания подчеркнул важность непредвзятости и искренности претендента на эту роль. Москва будет оценивать готовность кандидата к объективному и честному диалогу.

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Луис Инасиу Лула да Силва - хорошая кандидатура на роль посредника на переговорах по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

