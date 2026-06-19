Врач назвала главные промахи россиян при защите кожи от солнца
Неправильное нанесение солнцезащитного крема стало одной из самых распространенных ошибок россиян при защите от ультрафиолета в летние дни. Об этом дерматокосметолог Исита Даниэль рассказала в комментарии «Ленте.ру».
Специалист подчеркнула важность нанесения достаточного количества средства на кожу, особенно на уязвимые зоны — уши, шею, линию роста волос, зону декольте, веки и губы. По словам медика, для лица и шеи рекомендуется использовать примерно четверть-половину чайной ложки крема.
Еще одной типичной ошибкой врач назвала надежду на тональный крем или дневной уход с SPF как на основную защиту, поскольку таких средств обычно наносится слишком мало. Кроме того, на эффективность препаратов влияют условия хранения и срок годности — просроченные или хранившиеся при высокой температуре средства теряют защитные свойства.
При выборе SPF-средств дерматолог рекомендовала ориентироваться на тип кожи. Для жирной и комбинированной кожи подойдут легкие гелевые или флюидные формулы с матирующим эффектом, подросткам и при акне — легкие гели или спреи, а сухой коже необходимы кремовые питательные текстуры с глицерином или скваланом.
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