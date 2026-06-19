Врач назвала главные промахи россиян при защите кожи от солнца

Неправильное нанесение солнцезащитного крема стало одной из самых распространенных ошибок россиян при защите от ультрафиолета в летние дни. Об этом дерматокосметолог Исита Даниэль рассказала в комментарии «Ленте.ру».

Специалист подчеркнула важность нанесения достаточного количества средства на кожу, особенно на уязвимые зоны — уши, шею, линию роста волос, зону декольте, веки и губы. По словам медика, для лица и шеи рекомендуется использовать примерно четверть-половину чайной ложки крема.