В США и ОАЭ зарегистрированы первые случаи заражения «омикрон»-штаммом

Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксированы в США и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

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В США «омикрон» был обнаружен в Калифорнии у вакцинированного путешественника, прибывшего из Южной Африки. Как рассказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи, болезнь у мужчины протекает в легкой форме.

В ОАЭ новый штамм в страну завезла женщина, прилетевшая из африканской страны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭСШАКоронавирус
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