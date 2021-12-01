В США и ОАЭ зарегистрированы первые случаи заражения «омикрон»-штаммом

В США «омикрон» был обнаружен в Калифорнии у вакцинированного путешественника, прибывшего из Южной Африки. Как рассказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи, болезнь у мужчины протекает в легкой форме.

В ОАЭ новый штамм в страну завезла женщина, прилетевшая из африканской страны.





