США хотят ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну

Для всех прибывающих в страну администрация США готовит жесткие требования к тесту на коронавирус, он должен быть сделан за сутки до посадки на рейс. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Так, сдавать тест не ранее, чем за сутки, должны и прибывающие в страну граждане США. Как отмечают источники газеты, правило будет распространяться на всех, независимо от страны вылета или вакцинации. Кроме того, рассматривается введения требования о повторном тестировании после прибытия в страну.