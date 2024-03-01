По его словам, средства необходимо потратить на решение внутренних проблем. Он утверждает, что представители Демократической партии впустую тратят деньги американцев на пропаганду президента Украины Владимира Зеленского.

Парламентарий указал, что американские границы «широко открыты, а внешний долг стремится вверх».

Ранее представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент России Владимир Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

