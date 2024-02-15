Американский конгрессмен предложил переименовать Техас в Украину

«Я думаю, что, наверно, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США», - сказал Рой.

Он назвал американский сенат «домом престарелых», который активно работает только в те моменты, когда речь заходит о трате налогов граждан США на войны.

«С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счет финансирования войн за океаном?», - задался вопросом республиканец.

Ранее Владимир Путин назвал действующего президента США Джо Байдена более предпочтительным главой государства, чем Трамп. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

