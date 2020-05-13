Аппараты ИВЛ «Авента-М» временно запрещены в РФ после пожаров
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о приостановке обращения на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых с 1 апреля текущего года. Как отмечается на сайте ведомства, такие устройства ИВЛ применялись для оказания медицинской помощи в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в российской столице и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.
Ранее Росздравнадзор инициировал проверку качества и безопасность аппаратов ИВЛ в клиниках Москвы и северной столицы, где случились чрезвычайные происшествия. Во время возгорания накануне утром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». Решено не использовать их до окончания расследования, отмечает RT.
9 мая в результате похожего возгорания в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные новой коронавирусной инфекцией.
Ранее также стало известно, что власти США приняли решение изъять со складов и не использовать на практике российские аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода до выяснения причин пожаров в РФ. Об этом объявило американское Агентство по чрезвычайным ситуациям.
Как уточняет Ura.ru, эти аппараты были поставлены в США в начале апреля вместе с партией медицинской аппаратуры в качестве гуманитарной помощи. Однако их не передали больницам в связи с тем, что обстановка с коронавирусом в стране тогда уже стабилизировалась.
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