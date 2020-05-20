Производитель загоревшихся российских аппаратов ИВЛ пожаловался на травлю

Как сообщили представители компании РБК, кампания по дискредитации направлена не только на производителя аппаратов ИВЛ, но и на всю промышленность страны.



«При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики», - посетовали в КРЭТ, имея ввиду использование СМИ непроверенных анонимных источников. Кроме того, в компании пожаловались на попытки подкупа сотрудников — их якобы просят дать «разоблачающие» работодателя интервью.



9 и 12 мая произошли пожары в реанимационных отделениях городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и петербургской больнице Святого Георгия. Сообщалось, что в обоих случаях загорелись аппараты ИВЛ отечественной сборки. В результате инцидентов погибли шестеро пациентов, напоминает «Свободная пресса».

