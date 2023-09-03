В США десятки тысяч гостей Burning Man застряли в пустыне
В США десятки тысяч гостей ежегодного фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне в Неваде из-за ливней, сообщает CNN.
Сильный дождь начался 1 сентября и продолжался до утра 2 сентября. По словам синоптиков, в ближайшее время вновь ожидается ливень. Кроме того, температура в пустыне опускалась до 9 градусов Цельсия.
Осадки размыли дороги в Блэк-Рок-Сити, а также подъезды к аэропорту. Организаторы фестиваля рекомендовали экономить воду, еду и топливо.
Ранее популяризатор советской и пост-советской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнила «Главное приключение года» с американским фестивалем Burning man, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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