В США десятки тысяч гостей Burning Man застряли в пустыне

Сильный дождь начался 1 сентября и продолжался до утра 2 сентября. По словам синоптиков, в ближайшее время вновь ожидается ливень. Кроме того, температура в пустыне опускалась до 9 градусов Цельсия.

Осадки размыли дороги в Блэк-Рок-Сити, а также подъезды к аэропорту. Организаторы фестиваля рекомендовали экономить воду, еду и топливо.

Ранее популяризатор советской и пост-советской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнила «Главное приключение года» с американским фестивалем Burning man, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

