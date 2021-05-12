Джоанна Стингрей сравнила «Нашествие» с фестивалем Burning man

В 2021 году фестиваль «Нашествие» после вынужденного перерыва в связи с пандемией коронавируса вновь собирает всех ценителей живой музыки, но на этот раз в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

Популяризатор советской и пост-советской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнила «Главное приключение года» с американским фестивалем Burning man

«Фестивали в целом - это очень круто, так как они собирают огромное количество людей вместе и представляют много разной музыки, которую играют разные группы. Я сама езжу по многим фестивалям в Америке. Правда, все они молодые. Единственный, наверно, Burning man, он постарше», - сказала она.

В 2019 году фестиваль «Нашествие» отметил свое 20-летие.

Ранее организаторы «Главного приключения года» заявили ряд команд, участвующих в этом году в «Нашествии». На сцену выйдут: Louna, «Сплин», «Машина времени», «АлисА», Lumen, НИАВ, Нейромонах Феофан и многие другие.

