На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7
6 мая 202407:59
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.
По данным исследователей, подземные толчки произошли в 09:12 (07:12 мск). Эпицентр землетрясения находился в 194 км юго-восточнее Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии, напоминает телеканал «360».
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- На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru