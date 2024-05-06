На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

В Ингушетии произошло два землетрясения за день

По данным исследователей, подземные толчки произошли в 09:12 (07:12 мск). Эпицентр землетрясения находился в 194 км юго-восточнее Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КиргизияКазахстанЗемлетрясение

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