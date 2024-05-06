В подполье рассказали об ударах по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах

«В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — рассказал подпольщик в беседе с РИА Новости.

Как отметил подпольщик, на производствах в бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня.

Ранее украинские СМИ заявили о сериях взрывов в Сумах, после которых в городе и ряде других населенных пунктов возникли перебои со светом.

Накануне Сергей Лебедев сообщил, что силы РФ атаковали склад с боекомплектом и расположение ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове, напоминает телеканал «360».

