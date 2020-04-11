Фестиваль Burning Man не состоится из-за коронавируса

Организаторы американского фестиваля искусств Burning Man («Горящий человек») объявили об его отмене в связи с пандемией коронавируса. Крупное мероприятие планировалось провести 30 августа, традиционно - в пустыне Блэк-Рок в Неваде, отмечает Daily Mail.

По словам организаторов, решение об отмене фестиваля было тяжелым, но «общественное здравоохранение и благополучие людей» они считают приоритетом во время пандемии коронавируса.

Деньги за купленные билеты будут возращены. При этом организаторы попросили их часть или полную сумму пожертвовать на поддержку фестиваля, отмечает «КоммерсантЪ».

Мультикультурный фестиваль Burning Man проводят с 1986 года. На его площадке представляют свои произведения, часто фантастические и новаторские, скульпторы, худохники, архитекторы, дизайнеры, представители других творческих профессий. Ежегодно он длится неделю. По традиции, участники в финале сжигают большую деревянную человеческую фигуру.

Напомним, в США, согласно официальным данным, зарегистрировано более 500 тысяч человек, зараженных коронавирусом, из них умерло более 18,7 тыс. человек.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН предрек появление новой профессии в сфере кино в условиях самоизоляции, прежде всего, в сфере кино.

«Здесь нет ничего удивительного. Кино с минимальным привлечением людей в процесс его создания целиком и полностью вписывается в рекомендации эпидемиологов. Среди представителей новых профессий, наверное, можно будет выделить художников по рисованию точных копий кинозвезд», – предполагает журналист.



