В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 46 тысяч

В Соединенных штатах Америки количество умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус составило 46 079 человек. Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса (США), ведущий статистику на основе информации федеральных и местных властей.

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Общее число заражений коронавирусом достигло 839 тысяч, из них вылечились 77 тысяч.

Ранее Соединенным Штатам предрекли вторую волну коронавируса, которая может оказаться более тяжелой, чем первая. Об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Отметим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. При этом, Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу инфицированных среди всех стран мира.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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