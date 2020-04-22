Морга в центральном парке США нет! Макс Покровский рассказал о своей самоизоляции

Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, о том, как проходит его самоизоляция в США.

«Я сейчас нахожусь в США, в Нью-Йорке, на самоизоляции, которая проходит следующим образом - от нас не требуют оставаться дома, мы можем спокойно выходить на улицу. То, что говорят в СМИ о ситуации в Нью-Йорке - это конечно что-то. Да, может быть США - это одна из самых пострадавших стран, а Нью-Йорк самый пострадавший город, но здесь близко нет того, о чем пишут СМИ. Я живу в Бруклине, мы никуда не ездим, так как нам никуда особо не надо, но мы ходим на прогулки. Мы ходим в масках и соблюдаем дистанцию. Отвечая на вопрос, о том, а правда ли что трупы людей вывозят грузчиками, скажу следующее - никакого морга в центральном парке нет, там оборудовали полевой госпиталь, да, действительно, есть остров, на который сводят тела скончавшихся людей без определенного места жительства и тела людей, которые не востребованы их родственниками, т.е. когда родные по тем или иным причинам не могут сами похоронить своего близкого. Мы часто гуляем в парках, которые находятся рядом с кладбищами, они довольно ухоженные, да наблюдаются новые могилы, но это нельзя назвать чем-то массовым, завалов нет. Если подытожить – паники нет, завалов нет, запрета на выход, в самом пострадавшие городе США, тоже нет. Но при этом власти США дали людям денег, как гражданам, так и не гражданам США и мне кстати тоже, по 1200 долларов на человека» - рассказал Макс Покровский.

Ранее актер Михаил Боярский призвал россиян быть ответственнее во время коронавируса.



