США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Напомним, по последним данным Университетат Джона Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. При этом, Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу инфицированных — там зарегистрировано более 825 тысяч случаев инфицирования.

Ранее НСН писала, что из-за пандемии коронавируса население Земли может столкнуться с голодом «библейских масштабов» - это произойдет в том случае, если человечество не обеспечит себе продовольственную безопасность. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Для того, чтобы избежать этого, по словам Бизли, необходимо начинать начать действовать прямо сейчас — во время пандемии короновируса не допустить перебои с финансированием и в торговле.

