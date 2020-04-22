США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Соединенным Штатам предрекли вторую волну коронавируса, которая может оказаться более тяжелой, чем первая. Как пишет The Washington Post, об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Он подчеркнул, что причиной столь неутешительного прогноза стал тот факт, что вторая волна COVID-19 может совпасть с началом эпидемии гриппа. По словам Редфилда, это произойдет в США зимой. Он считает, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний даст на систему здравоохранения «немыслимую нагрузку», отмечает телеканал 360.
Напомним, по последним данным Университетат Джона Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. При этом, Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу инфицированных — там зарегистрировано более 825 тысяч случаев инфицирования.
Ранее НСН писала, что из-за пандемии коронавируса население Земли может столкнуться с голодом «библейских масштабов» - это произойдет в том случае, если человечество не обеспечит себе продовольственную безопасность. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Для того, чтобы избежать этого, по словам Бизли, необходимо начинать начать действовать прямо сейчас — во время пандемии короновируса не допустить перебои с финансированием и в торговле.
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