В СПЧ назвали лицемерным ответ ООН на расстрел российских пленных ВСУ

Он отметил, что, помимо словесного осуждения, правозащитники ООН не предприняли никаких дополнительных мер и не призвали власти Украины к ответственности и к прекращению беззакония.

Он также отметил, что Украине удается оставаться безнаказанной, потому что военные преступления ВСУ не освещаются иностранными СМИ.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Об этом сообщило агентство НСН.

