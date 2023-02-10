В СПЧ назвали лицемерным ответ ООН на расстрел российских пленных ВСУ

Реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел военнослужащими ВСУ пленных российских солдат — не что иное, как лицемерие. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод, сообщило агентство РИА Новости.

Боец ВСУ признался в расстреле российских пленных

Он отметил, что, помимо словесного осуждения, правозащитники ООН не предприняли никаких дополнительных мер и не призвали власти Украины к ответственности и к прекращению беззакония.

Он также отметил, что Украине удается оставаться безнаказанной, потому что военные преступления ВСУ не освещаются иностранными СМИ.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: кадр из видео
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