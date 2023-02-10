В СПЧ назвали лицемерным ответ ООН на расстрел российских пленных ВСУ
Реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел военнослужащими ВСУ пленных российских солдат — не что иное, как лицемерие. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод, сообщило агентство РИА Новости.
Он отметил, что, помимо словесного осуждения, правозащитники ООН не предприняли никаких дополнительных мер и не призвали власти Украины к ответственности и к прекращению беззакония.
Он также отметил, что Украине удается оставаться безнаказанной, потому что военные преступления ВСУ не освещаются иностранными СМИ.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Об этом сообщило агентство НСН.
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