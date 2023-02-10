Боец ВСУ признался в расстреле российских пленных

Раскрыта личность одного из украинских военных, расстреливавших российских военнопленных. Им оказался 26-летний военнослужащий ВСУ Сергей Макаренко, уроженец Житомирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

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В своем видеообращении Макаренко заявил, что гордится тем днем, когда расстреливал безоружных российских военных. При этом боец ВСУ отказался считать их пленными, поскольку они не пришли сами и не сложили оружие.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВСУПленные
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