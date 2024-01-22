В Словакии заявили об усталости Евросоюза от украинского конфликта

По его словам, на Западе заинтересовались началом переговоров с Москвой. При этом некоторые политики не могут публично об этом объявлять из-за страха «потерять лицо». Как считает политик, ситуация может измениться, если новым президентом США станет Дональд Трамп.

Кэри указал, что глава правительства Словакии Роберт Фицо в самом начале конфликта выступал за проведение мирных переговоров с Россией.

Ранее Фицо заявил, что страна выступит против членства Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

