В Словакии заявили об усталости Евросоюза от украинского конфликта
В странах Европейского союза в настоящее время наблюдается серьезная усталость от конфликта вокруг Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариана Кэри.
По его словам, на Западе заинтересовались началом переговоров с Москвой. При этом некоторые политики не могут публично об этом объявлять из-за страха «потерять лицо». Как считает политик, ситуация может измениться, если новым президентом США станет Дональд Трамп.
Кэри указал, что глава правительства Словакии Роберт Фицо в самом начале конфликта выступал за проведение мирных переговоров с Россией.
Ранее Фицо заявил, что страна выступит против членства Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru